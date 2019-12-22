Влетевший в несколько машин в Ленобласти водитель грузовика задержан

Водителя грузовика, по вине которого произошло массовое ДТП на автотрассе «Скандинавия» в Ленинградской области, жертвами которого стали два человека и один пострадал, задержали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 22 декабря.

«Водитель автомобиля DAF XF задержан на основании статьи 91 УПК», — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Автомобильная авария произошла 21 декабря в 5:30 мск на 143-м километре «Скандинавии». Водитель 1983 года рождения, управляя грузовиком, по неустановленным причинам столкнулся с несколькими легковушками, которые остановились впереди в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора, отмечают в МВД. В результате ДТП пять автомашин загорелись.

Изначально сообщалось, что грузовик наехал на пять легковых автомобилей, позже ТАСС уточнил, что были повреждены шесть машин, но огонь охватил пять.

Жертвами аварии стали водитель автомобиля Nissan X-Trail, мужчина 1969 года рождения, и водитель автомашины Renault Sandero, мужчина 1987 года рождения. Сотрудники скорой помощи доставили в ЦРБ города Выборга пассажирку Nissan X-Trai 1971 года рождения. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В результате ДТП с 05:30 до 13:00 мск «Скандинавия» была перекрыта, объезд был организован по автодорогам Выборг–Святогорск и Выборг–Смирново. Позже УГИБДД по региону сообщило о восстановлении движения по трассе.