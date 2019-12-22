В Новороссийские из-за аварии 70% жителей остались без воды

Авария на Троицком водопроводе на Кубани привела к отключению водоснабжения у 70% жителей Новороссийска. Об этом сообщили в муниципальном унитарном предприятии «Водоканал» Новороссийска в воскресенье, 22 декабря.

«Порядка 30% жителей Новороссийска получают водоснабжение за счет Неберджаевского водохранилища, остальные 70% находятся в зоне отключения», — цитирует ТАСС заявление организации.

Согласно данным администрации Крымского района, в зоне отключения находятся порядка 30 тыс. жителей. Сейчас идут восстановительные работы. Осуществляется подвоз питьевой воды.

По информации предприятия «Кубаньводкомплекс»,Троицкий водопровод обслуживает кроме Новороссийска еще Крымск и Геленджик. Специалисты предприятия рассчитывают устранить аварию в течение суток.

29 ноября жители Балашихи остались без воды из-за аварии на водозаборе.