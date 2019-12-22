Прямой эфир

В Новороссийские из-за аварии 70% жителей остались без воды

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авария на Троицком водопроводе на Кубани привела к отключению водоснабжения у 70% жителей Новороссийска. Об этом сообщили в муниципальном унитарном предприятии «Водоканал» Новороссийска в воскресенье, 22 декабря.

Тазовое дно: кому хорошо без горячей воды зимой
Как жителям Ивановской области запретили использовать содержимое батарей и предложили пойти в баню

«Порядка 30% жителей Новороссийска получают водоснабжение за счет Неберджаевского водохранилища, остальные 70% находятся в зоне отключения», — цитирует ТАСС заявление организации.

Согласно данным администрации Крымского района, в зоне отключения находятся порядка 30 тыс. жителей. Сейчас идут восстановительные работы. Осуществляется подвоз питьевой воды.

По информации предприятия «Кубаньводкомплекс»,Троицкий водопровод обслуживает кроме Новороссийска еще Крымск и Геленджик. Специалисты предприятия рассчитывают устранить аварию в течение суток.

29 ноября жители Балашихи остались без воды из-за аварии на водозаборе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Нарьян-Мара остались без воды из-за аварии
Качество водоснабжения улучшат в Ижевске до конца года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019