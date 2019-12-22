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Семеро пропали при крушении рыбацкого судна в Восточно-Китайском море

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Фото: Global Look Press/Xinhua/ZUMAPRESS
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Семь человек пропали после того, как рыболовецкое судно затонуло в акватории китайской провинции Чжэцзян. Об этом сообщило китайское агентство Xinhua в воскресенье, 22 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел в 180 морских милях от города Чжоушань около 20:00 по местному времени в субботу, 21 декабря.

Спасателям удалось спасти 11 членов экипажа.

В декабре моряки Тихоокеанского флота ВМФ России спасли двух рыбаков с дрейфующей в Японском море лодки. Судно нашли в 20 морских милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого.

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