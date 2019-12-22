Как в мире отметили день зимнего солнцестояния

После самой длинной ночи в году — с 21 на 22 декабря — в Северном полушарии наступило зимнее солнцестояние. В России и других странах мира эта дата связана с определенными традициями.

В этот день Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. Сегодняшнее воскресенье станет самым коротким днем в году — всего лишь 7 часов 5 минут. Световой день начался в 8:49 и закончится в 15:44.

Разные народы по-своему толковали солнцеворот, но в большинстве культур он связан с возрождением.

Наши предки наблюдали в этот день за погодой: считалось, что такая же погода будет и в Новый год, с 31 декабря на 1 января, отмечает телеканал «Мир 24».

В России праздник зимнего солнцестояния в древности называли Коляда, по имени одного из славянских божеств, пишет «РИА Новости». В этот день в языческие времена встречали Новый год и колядовали — ходили по улицам в масках животных, распевая традиционные песни — колядки. Одним из главных атрибутов праздника является колесо, символизирующее Солнце, которое после Коляды набирает силу. Его закатывали на гору, поджигали и отпускали. В самую длинную ночь в году девушки гадали — считалось, что в это время грань между миром людей и потусторонних сил почти исчезает. Собирали праздничный стол, на который ставили пироги и кутью, а в угол дома — угощение для духов усопших.

Многим известен и исландский праздник Йоль, который в переводе означает «колесо», он отмечается 22 декабря. В Средневековье в этот день жгли костры на полях и благословляли урожай, распивая сидр. Дети ходили по домам с яблоком, олицетворяющим Солнце, гвоздикой, которая символизировала бессмертие и стеблями пшеницы — чтобы был хороший урожай. Сверху эти дары посыпали мукой, которая символизировала успех, свет и жизнь. Исландцы считают, что огромный йольский кот с огненными глазами приходит к непослушным детям и лентяям, не подготовившимся к зимнему солнцестоянию, и съедает ужин.

В скандинавских странах зимний солнцеворот отмечают 13 декабря. Он посвящен святой Люсии, которую, согласно легенде, убили демоны, когда она фонарем на маяке освещала дорогу мужу, ушедшему в море. После смерти ее призрак видели с фонарем. В наши дни в Стокгольме и Хельсинки 13 декабря одну из девушек наряжают в белое платье и возлагают ей на голову венок из горящих свечей. Затем проходит шествие ряженых детей. Традиционно дома подают шафрановые булочки с изюмом, имбирные пряники и глинтвейн.

В Ванкувере 21 декабря проходит фестиваль фонарей и огненные шоу. Участники проходят через лабиринт света из 600 фонарей, чтобы проститься со старыми мыслями и открыть новые возможности в грядущем году.

В Индии праздник солнцестояния называется Санкранти и посвящен богу Солнца Сурье. Однако отмечают его в середине января, зажигая в ночь накануне костры, символизирующие Солнце, согревающее Землю. Двери домов украшают листьями манго, а полы — узорами, нарисованными цветной мукой. В центр рисунка помещают желтый цветок и кучку коровьего навоза, ведь это животное в стране — священное. Считается, что съеденная на обед молочная рисовая каша поспособствует смирению и возвышению мысли. Народные гуляния сопровождает колесница, с цветочными гирляндами и флагами, символизирующая жизненный путь.

В Китае 22 декабря отмечают Дунчжи. Праздник связан с концепцией баланса женских и мужских энергий инь и ян. Считается, что с этого дня начинается новый цикл и активизируется мужская сила природы — ян. Китайцы вспоминают предков и делают им подношения в виде ритуальных денег. На севере КНР готовят «пельмени зимнего солнцестояния», а на юге — танъюань, разноцветные шарики из рисовой муки.

Иранцы в последний день персидского месяца Азар отмечают праздник Шаб-э Ялда. В этот день жители страны собираются дома и читают стихи. На стол ставят свечи, которые помогают пережить самую длинную ночь в году. К обеду подают арбузы, гранаты и орехи, которые должны защищать организм от болезней зимой.