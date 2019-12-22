Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил прямоту президента США Дональда Трампа при обсуждении международных вопросов, передает «РИА Новости» в воскресенье, 22 декабря.

«Мы неплохо знакомы, мне нравится, как президент Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений», — сказал глава российского МИДа в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров добавил, что американский лидер избегает двусмысленностей и старается говорить то, что думает. Министр добавил, что такое качество встречается редко среди политиков высшей категории. «На мой взгляд, весьма и весьма продуктивный подход», — добавил он.

В ходе передачи Лавров также рассказал о недавней встрече с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Тот рассказал российскому министру о своей книге, в которой подчеркивалось, что идеальная для Соединенных Штатов ситуация, когда их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между РФ и КНР.

Глава МИД РФ заметил, что Россия не собирается ухудшать отношения с Китаем в угоду США. По его мнению, идея достижения целей через позитив и развитие сотрудничества, а не санкции, заслуживает как минимум признания.