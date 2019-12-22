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В детском саду Челябинска детям выдали просроченные подарки

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Руководство детского сада в Ленинском районе Челябинска выдало на Новый год детям подарки с истекшим сроком годности. Об этом сообщил телеканал cheltv в воскресенье, 22 декабря.

Отмечается, что мать одного из детей опубликовала в семейном чате фотографию с покрытой плесенью конфетой. Позже родители выяснили, что испорчен оказался не один комплект подарков. Как пишет сайт kp.ru, конфеты оказались просрочены на полгода.

Позже выданные подарки заменили, однако впоследствии оказалось, что и новые подарки были просроченными. Они отправили конфеты на экспертизу.

По словам заведующей детского сада, недобросовестный поставщик подарков из экономии привез в учреждение испорченный товар, но приклеил поверх просроченных этикеток новые.

Ранее, 20 декабря, детям в Ульяновске подарили новогодние наборы конфет, на которых были нарисованы портреты депутата городской думы от партии «Единая Россия» Антона Антипова.

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