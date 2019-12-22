Явка избирателей на выборах в парламент Узбекистана превысила 42%

Явка избирателей на парламентских выборах в Узбекистане превысила 42%, так что выборы можно считать состоявшимися. Об этом в воскресенье, 22 декабря, заявил руководитель секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Худоер Маматов.

«На 13:00 (11:00 мск) на избирательные участки пришло 7,97 млн избирателей, или 42,4% от общего списка», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что состоявшимися выборы считаются после того, как проголосуют 33% зарегистрированных избирателей. Итоги будут подведены утром в понедельник.

Ранее в этот день глава МВД страны Пулат Бобожонов сообщил о том, что было зафиксировано одно нарушение запрета агитации. Бобожонов также рассказал, что в настоящий момент более 70 тыс. сотрудников силовых ведомств работают на избирательных участках и обеспечивают безопасность проведения выборов.

Парламентские выборы в Узбекистане проходят по мажоритарной системе. Граждане выберут 150 депутатов нижней палаты из 744 кандидатов. Всего в стране организовали более 10 тыс. избирательных участков, 55 из которых — за рубежом. В частности, в России работают восемь мест, где граждане Узбекистана могут проголосовать.