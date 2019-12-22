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Путин поздравил рабочих Гохрана с юбилеем фонда драгоценных металлов

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Президент России Владимир Путин поздравил рабочих Гохрана с 300-летним юбилеем с основания Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

«Работники Гохрана России с полным пониманием своей высокой миссии сберегают и приумножают богатейшее историческое, культурное, духовное достояние Отечества, проводят большую научную, исследовательскую, просветительскую работу, оказывают всестороннюю поддержку развитию ювелирного дела в нашей стране», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что результатом такой работы является выпуск юбилейного издания Гохрана, которое было подготовлено вместе с ведущими учеными-историками.

Ранее 22 декабря Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика. Он отметил, что благодаря их работе энергетическая сфера России стала одной из ведущих в мире.

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