Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США. Об этом 21 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Он отметил, что во время недавней встречи с американским экс-госсекретарем Генри Киссинджером тот рассказал о своей книге, которая посвящена Китаю. В ней подчеркивалась идеальная для Соединенных Штатов ситуация, когда их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между РФ и КНР, отмечает «РИА Новости».

«Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, наверное, заслуживает как минимум признания», — добавил глава российского МИДа.

В ноябре Киссинджер охарактеризовал отношения Вашингтона и Пекина как «предгорья холодной войны» и призвал обе страны к урегулированию конфликта. Он отметил, что Китай и США обладают крупнейшей экономикой и, будучи вовлеченными в затяжную торговую войну, «обязаны наступить друг другу на ноги по всему миру».

Бывший госсекретарь подчеркнул, что результаты конфликта США и Китая могут иметь катастрофические последствия, которые будут намного хуже, чем Первая мировая война, которая началась потому, что не удалось совладать с относительно небольшим кризисом.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. Позже стороны вводили новые пошлины.