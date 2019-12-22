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Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы. Преступники отобрали у мужчины сумку с 1 млн рублей и $135 тыс. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 22 декабря.

Инцидент произошел по адресу Ставропольский проезд, дом 11, корпус 1. Отмечается, что пострадавший обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Полиция возбудила уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.161 («Грабеж, совершенный в особо крупном размере»).

В августе грабитель отобрал у 20-летней москвички сумку с 1,38 млн рублей на юге российской столицы. Мужчина ограбил девушку и скрылся на поджидавшем его рядом автомобиле. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

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