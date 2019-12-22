Прямой эфир

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

План или пропал: концепция ГПП не находит поддержки у властей и бизнеса
Концепция нового пенсионного инструмента получает многочисленные замечания

По его словам, после ухода с работы число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля.

Затем к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты, который в будущем году составит 5686,25 рубля.

При этом глава ПФР добавил, что, если пенсионер решит снова пойти работать, проведенная индексация отменена не будет.

20 декабря на заседании правления ПФР было принято решение о том, что январские пенсии россияне получат авансом в конце декабря. Тем, кто получает пенсии по почте, ПФР начнет перечисление средств 25 декабря, а на банковские счета — 27 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ПФР пообещал средний рост пенсий к 2022 году на 18%
В ПФР назвали условие для приостановки выплаты пенсии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019