В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

По его словам, после ухода с работы число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля.

Затем к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты, который в будущем году составит 5686,25 рубля.

При этом глава ПФР добавил, что, если пенсионер решит снова пойти работать, проведенная индексация отменена не будет.

20 декабря на заседании правления ПФР было принято решение о том, что январские пенсии россияне получат авансом в конце декабря. Тем, кто получает пенсии по почте, ПФР начнет перечисление средств 25 декабря, а на банковские счета — 27 декабря.