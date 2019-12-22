В Екатеринбурге стало «Не темно»

В Екатеринбурге стартовал фестиваль света «Не темно», который традиционно проводится в самую длинную ночь года. Работы разместили в районе Уктусских гор.

Во время мероприятия художники из России, Европы и США покажут посетителям видеоперформансы и инсталляции на тематику индустриализации и мифологии. Отмечается, что художники из Австрии представили проект «Небесные огни», а немцы решили с помощью света передать «ощущение счастья» и бесконечности в своих работах.

Всего на фестивале представлено более 20 инсталляций. Он проводится в рамках проекта «Визуальная экология новых территорий» и получил президентский грант. Фестиваль «Не темно» впервые прошел в Екатеринбурге восемь лет назад. В первый день праздника мероприятие посетили около 6 тыс. гостей.