Российские военные врачи организуют «детский день» в Алеппо

Военные медики РФ проведут день помощи детям в сирийской провинции Алеппо. Об этом рассказали журналистам в российском медицинском отряде специального назначения.

По словам представителя отряда, за последние дни работы за помощью военных врачей обратились сотни родителей маленьких детей, но принять всех не хватает времени.

Он указал, что средний поток обращающихся за медицинской консультацией составляет примерно 100–150 человек в день.

В результате было решено объявить специальный день, когда прием ведется только для малолетних детей и подростков