На улицы Красноярска вышла новогодняя спецтехника
На улицах Красноярска появились необычные новогодние персонажи. Дорожники нарядили снегоуборочные машины в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Грузовики и тракторы «одели» в огромные шапки, украсили светодиодными косами и отправил на праздничный парад.
Так коммунальщики решили поднять настроение жителям и гостям города.
На улицах Красноярска появились необычные новогодние персонажи. Дорожники нарядили снегоуборочные машины в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Грузовики и тракторы «одели» в огромные шапки, украсили светодиодными косами и отправил на праздничный парад.
Так коммунальщики решили поднять настроение жителям и гостям города.