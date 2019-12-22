На улицы Красноярска вышла новогодняя спецтехника

На улицах Красноярска появились необычные новогодние персонажи. Дорожники нарядили снегоуборочные машины в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Грузовики и тракторы «одели» в огромные шапки, украсили светодиодными косами и отправил на праздничный парад.

Так коммунальщики решили поднять настроение жителям и гостям города.