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Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин избран капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ 2020 года, который пройдет в Сент-Луисе.

Овечкин будет участвовать в Матче звезд НХЛ уже в восьмой раз. Нападающего в третий раз подряд выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона. В прошлом году россиянин отказался от участия в мероприятии, предпочтя воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф, передает ТАСС.

Капитаны команд Матча звезд определялись по итогам голосования болельщиков, которым разрешили выбрать по одному хоккеисту в каждую из команд. Остальные игроки будут определены департаментом хоккейных операций НХЛ. По традиции в командах будет представлено по крайней мере по одному игроку из каждой команды.

Команду Тихоокеанского дивизиона будет возглавлять нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, Атлантического — чешский форвард Давид Пастрняк из «Бостона», Центрального — канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.

Матч звезд НХЛ состоится 25 января, мероприятия пройдут на льду Enterprise Center в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

19 декабря спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ. Замкнул тройку лидеров 34-летний Овечкин.

Лучшим хоккеистом лиги с сезона-2009/10 был признан канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На втором месте оказался нападающий «Эдмонтон Ойлерз» канадец Коннор Макдэвид.

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