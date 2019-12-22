Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин избран капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ 2020 года, который пройдет в Сент-Луисе.

Овечкин будет участвовать в Матче звезд НХЛ уже в восьмой раз. Нападающего в третий раз подряд выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона. В прошлом году россиянин отказался от участия в мероприятии, предпочтя воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф, передает ТАСС.

Капитаны команд Матча звезд определялись по итогам голосования болельщиков, которым разрешили выбрать по одному хоккеисту в каждую из команд. Остальные игроки будут определены департаментом хоккейных операций НХЛ. По традиции в командах будет представлено по крайней мере по одному игроку из каждой команды.

Команду Тихоокеанского дивизиона будет возглавлять нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, Атлантического — чешский форвард Давид Пастрняк из «Бостона», Центрального — канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.

Матч звезд НХЛ состоится 25 января, мероприятия пройдут на льду Enterprise Center в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

19 декабря спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ. Замкнул тройку лидеров 34-летний Овечкин.

Лучшим хоккеистом лиги с сезона-2009/10 был признан канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На втором месте оказался нападающий «Эдмонтон Ойлерз» канадец Коннор Макдэвид.