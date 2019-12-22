Американские эксперты признали превосходство российской артиллерии

Специалисты стратегического исследовательского центра RAND Corporation исследовали возможность американской артиллерии, которая не может похвастаться значительными успехами на протяжении последних двух десятилетий. Об этом пишет издание National Interest.

Автор статьи отмечает, что с начала нового тысячелетия Пентагон начал концентрироваться на использовании авиации. Таким образом артиллерия оказалась отодвинута в сторону во время операций в Ираке и Афганистане, а специалистов области перевели на другие должности и места работы.

Исследователь центра Джон Гордон заявил, что артиллерия США является атрофированной, в отличие от российской, у которой есть мощные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ракеты «Искандер».

12 декабря сообщалось, что боевые расчеты «Искандера» выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты. В результате ракетного удара была поражена цель на удалении около 60 км.

Комплекс предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи.