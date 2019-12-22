Прямой эфир

Полицейский пес в США проломил окно машины ради поимки преступника

0
Фото: foxnews.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США полицейский пес по кличке Дюк проломил окно автомобиля и прыгнул в него, чтобы задержать преступника. Об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, сотрудники полиции преследовали машину подозреваемого в нападении с применением оружия. Обвиняемый отказывался выходить из автомобиля, тогда один из полицейских разбил окно, а собака запрыгнула внутрь.

В результате подозреваемый — 31-летний Хулио Угальде Васкес — был арестован. Его доставили в больницу с легкими травмами. Телеканал также отметил, что пес ранее служил в морской пехоте в Ираке.

В июне пес по кличке Мачо спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге, после того как девочку оставила мать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина 20 минут боролся с анакондой ради спасения собаки
В Крыму пес принес сторожу лагеря найденную человеческую руку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019