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Валуев оценил возможное завершение карьеры Лебедевым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление Дениса Лебедева о возможном завершении карьеры.

В частности, он рассказал, что комментировал бой 40-летнего Лебедева и 31-летнего южноафриканца Табисо Мчуну, который проходил в Красноярске в субботу, 21 декабря.

Российский спортсмен проиграл единогласным решением судей. После поединка Лебедев отметил, что может завершить карьеру. «Мы констатировали, что Денис сдал в плане кондиций, — пояснил Валуев РЕН ТВ. — Рано или поздно это тяжелое решение всем приходится принимать».

При этом он добавил: «Обидно, что иногда бойцов финансовое положение может заставить возвращаться обратно в ринг. Как правило, это заканчивается нехорошо». Лебедев завершил профессиональную карьеру летом 2019 года, однако впоследствии решил вернуться на ринг.

Бой с Мчуну стал для Лебедева первым после возобновления карьеры — в последний раз до этого поединка он выходил на ринг в ноябре 2018-го и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей.

В послужном списке Лебедева теперь 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год, а также Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

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