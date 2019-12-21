Джоан Роулинг обвинили в нетерпимости к трансгендерам

Популярную британскую писательницу Джоан Роулинг, которая наиболее известна серией книг о волшебнике Гарри Поттере, обвинили в трансфобии. Об этом пишет газета The Guardian.

На своей странице в Twitter писательница разместила сообщение, в котором встала на защиту бывшей сотрудницы лондонского Центра глобального развития Майи Форстетер, которая была уволена за ряд высказываний в том числе о невозможности мужчин становиться женщинами.

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019

«Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи лучшей жизнью в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол — это реальность?» — прокомментировала ситуацию Роулинг.

Американская организация в поддержку ЛГБТ-сообществ «Кампания за права человека» выступила с критикой в адрес Роулинг, а глава организации Альфонсо Дэвид призвал писательницу извиниться и обвинил ее в «пропаганде вредоносного фундаментализма».

Ранее 21 декабря Джоан Роулинг была признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года. Ее доход составил $92 млн до вычета налогов.