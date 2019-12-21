Джоан Роулинг обвинили в нетерпимости к трансгендерам
Популярную британскую писательницу Джоан Роулинг, которая наиболее известна серией книг о волшебнике Гарри Поттере, обвинили в трансфобии. Об этом пишет газета The Guardian.
На своей странице в Twitter писательница разместила сообщение, в котором встала на защиту бывшей сотрудницы лондонского Центра глобального развития Майи Форстетер, которая была уволена за ряд высказываний в том числе о невозможности мужчин становиться женщинами.
«Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи лучшей жизнью в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол — это реальность?» — прокомментировала ситуацию Роулинг.
Американская организация в поддержку ЛГБТ-сообществ «Кампания за права человека» выступила с критикой в адрес Роулинг, а глава организации Альфонсо Дэвид призвал писательницу извиниться и обвинил ее в «пропаганде вредоносного фундаментализма».
Ранее 21 декабря Джоан Роулинг была признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года. Ее доход составил $92 млн до вычета налогов.