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Лавров рассказал о планах Киева по разведению сил в Донбассе

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Фото: flickr.com/МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Украины есть предложение по разведению сил в Донбассе. Об этом сообщает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.

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«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — сказал Лавров.

19 декабря президент России Владимир Путин назвал ошибкой отказ разводить силы по всей линии соприкосновения.

9 декабря по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский говорил о достижении ряда договоренностей, в том числе об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря. Стороны также согласовали и разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.

6 декабря в ЛНР заявили о напряженной ситуации в зоне разведения сил и средств на участках № 1 «Станица Луганская» и № 2 «Золотое».

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Германии, Украины и Франции впервые обсудили ситуацию в Донбассе. В сентябре были приняты Минские соглашения — список мер, направленных на урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. В феврале 2015-го в формате «нормандской четверки» были согласованы конкретные шаги по реализации этих договоренностей. Однако все планы неоднократно срывались.

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