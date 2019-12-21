Премьер-министром Кубы стал Мануэль Марреро Крус

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы одобрили 21 декабря кандидатуру действующего министра туризма страны Мануэля Марреро Круса на должность премьер-министра республики. Об этом говорится в Twitter кубинского парламента.

Его кандидатуру выдвинул президент Кубы Мигель Диас-Канель.

10 октября парламент Кубы избрал президентом страны председателя госсовета Мигеля Диаса-Канеля. В голосовании участвовали 575 из 605 депутатов Национальной ассамблеи народной власти. Всего на пост президента Кубы претендовали 18 человек.

Должность президента ввели в стране по итогам конституционного референдума, который состоялся в феврале текущего года. Срок пребывания на посту главы государства было решено ограничить двумя сроками по пять лет.