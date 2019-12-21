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«Желтые жилеты» приурочили протестную акцию ко дню рождения Макрона

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Фото: Global Look Press/Julien Mattia/ZUMAPRESS
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«Желтые жилеты» вышли с протестами на улицы Парижа в день рождения президента Франции Эммануэля Макрона. Акция прошла возле Лувра. Об этом сообщает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.

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Призыв отметить 42-ой день рождения Макрона протестующие распространили в интернете еще за несколько дней до события. Однако никаких деталей, по словам корреспондента информагентства, не упоминалось. С собой людям предлагалось взять только маску, изображающую французского лидера.

В итоге парижане собрались у Лувра, надели картонные маски и пели песни, появившиеся за время существования протестного движения. Через несколько минут на место прибыли жандармы и развернули оцепление. Акция закончилась через 20 минут.

21 сентября в Париже полицейские задержали более 150 человек в ходе акции «желтых жилетов». 14 сентября протесты «желтых жилетов» проводились в Нанте . В результате митингов полиция задержала 18 человек. На марш вышли около 400 человек, некоторые переворачивали мусорные баки и оскорбляли стражей порядка.

«Желтые жилеты» проводят протестные акции каждую субботу с ноября 2018 года в разных городах Франции. Наиболее массовые манифестации проходят в Париже. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. Зачастую акции сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Сначала протестанты требовали остановить рост цен и налогов, однако, затем акции превратились в выражение недовольства политикой Макрона и французского правительства.

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