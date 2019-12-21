Поисковики нашли «черные ящики» разбившегося в Конго Ан-72

Поисковая группа на востоке Демократической Республики Конго обнаружила бортовые самописцы разбившегося самолета Ан-72, сообщил 21 декабря конголезский новостной портал Actualite.

По данным СМИ, про обнаружение «черных ящиков» было доложено на заседании Совета министров ДР Конго в минувшую пятницу. Отмечается, что на место нахождения самописцев вылетел министр обороны республики.

12 октября стало известно, что пилотами разбившегося Ан-72 были россияне. В посольстве России в ДРК уточнили, что речь идет о 61-летнем Владимире Садовничем и 64-летнем Виталии Шумакове.

О крушении Ан-72 стало известно 11 октября. Уточнялось, что обломки самолета были найдены на востоке ДРК в провинции Маниема. Крушение произошло в труднодоступной местности в джунглях.

Ан-72, который обеспечивал перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, вылетел из аэропорта города Гомы 10 октября и должен был приземлиться в Киншасе. Однако через час после вылета воздушное судно пропало с радаров. В самолете находились четыре пассажира и экипаж из четырех человек.