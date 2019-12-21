Премьер-министр Украины назвал причину пожара в одесском колледже

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что причиной пожара в одесском колледже стало возгорание электрооборудования. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 21 декабря.

«Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском институте. По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт», — цитирует «РИА Новости» Telegram-канал Гончарука.

Он отметил, что виновников трагедии определит суд и эти люди понесут ответственность за свои поступки. Кроме того, власти сделают все, чтобы не допустить таких происшествий в будущем.

12 декабря стало известно окончательное число погибших из-за возгорания в одесском колледже. Всего было 16 жертв — 14 были найдены на месте происшествия, двое скончались в больнице.

10 декабря полиция обвинила в халатности директора колледжа в Одессе. Как пишет «Газета.ру», руководителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Пожар в колледже экономики, права и гостиничного ресторанного бизнеса произошел 4 декабря. Возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного здания.

Первоначально полиция рассматривала две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Под подозрение попали два человека.