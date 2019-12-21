Трамп заявил о намерении продолжать диалог с РФ по проблемным вопросам

Президент США Дональд Трамп направил письмо российским властям, в котором сообщил о готовности к продолжению диалога по проблемам в двусторонних отношениях. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 21 декабря, в программе «Большая игра».

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — цитирует ТАСС Лаврова.

11 декабря Трамп рассказал о встрече с Лавровым в Вашингтоне. Он отметил, что общение прошло в позитивном ключе и есть надежда на продолжение диалога в ближайшее время. В тот же день Лавров заявил, что обсуждение повестки прошло в атмосфере взаимопонимания.

10 декабря США выразили надежду на рост товарооборота с Россией вопреки санкциям. Лавров в свою очередь отметил, что, несмотря на санкции, которые вредят обеим сторонам, при президенте США Дональде Трампе товарооборот между Москвой и Вашингтоном увеличился до $27 млрд в год.

Лавров прилетел в Вашингтон 10 декабря. Перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом, запланированной на этот день, у Лаврова прошла беседа с госсекретарем США Майком Помпео.

Одним из самых проблемных вопросов остается продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3). Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.