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В болгарском Пернике объявили режим ЧС из-за нехватки воды

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Фото: Depositphotos
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Кризисный штаб объявил 21 декабря режим ЧС в болгарском городе Перник с населением 10 тыс. человек. Решение было принято из-за проблем с водоснабжением и нехваткой питьевой воды, рассказал мэр города Станислав Владимиров.

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«Объявили режим чрезвычайной ситуации, чтобы максимально быстро провести необходимые ремонтные работы и обеспечить дополнительный приток воды в водохранилище «Студена». Необходимые строительно-монтажные работы начинаются уже сегодня», — цитирует его в субботу ТАСС.

Ранее в городе был введен режим экономии воды. Она поступает жителям города лишь в течение восьми часов в сутки.

По словам министра регионального развития и благоустройства Болгарии Пети Аврамовой, режим ЧС поможет провести необходимые работы в максимально короткий срок. Кроме того, это поможет заключить договоры со строительными компаниями напрямую, без проведения конкурса.

Водохранилище «Студена» в настоящее время содержит около 4 млн кубометров воды. Норма составляет 25 млн кубометров. Причиной нехватки воды в Перники и некоторых других городах стала засуха.

8 ноября первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов заявил, что прекращения изменения климата можно добиться восстановлением болот, океанов и лесов.

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