Колокольцев поздравил полицейских Орла с получением новых квартир

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию жилого дома в Орле. Объект был возведен специально для личного состава УМВД области, транспортной полиции и юридического института города. Информация об этом появилась на официальном сайте МВД в субботу, 21 декабря.

Поздравляя новоселов, Колокольцев отметил, что обретение своей жилплощади — это знаковое событие для каждого человека. Он напомнил, что счастье заключается в наличии уютного дома, любимой работы и дружной семьи.

«Для тех, кто всё свое время отдает службе, очень важно иметь за спиной надежный тыл и уверенность в завтрашнем дне. Это существенное условие для успешной и эффективной профессиональной деятельности», — сказал Колокольцев.

Он добавил, что это уже шестой жилой дом для представителей правоохранительных органов. В итоге 450 сотрудников и ветеранов Министерства внутренних дел уже получили свое жилье.

Отмечается, что строительство 90-квартирного дома на улице Гайдара было начато в сентябре 2018 года. В квартирах — газовые плиты, сантехника, входные металлические двери и оконные ПВХ-блоки с двойным стеклопакетом. Подъезды оборудованы пандусами, во дворе — детская игровая площадка и парковка для автомашин.