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Украинский премьер назвал причину пожара в одесском колледже

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Фото: ТАСС/Архип Верещагин
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Возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стало причиной пожара, в котором погибли 16 и пострадали 30 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук в субботу, 21 декабря.

«Люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт. Основными причинами являются халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности», — написал Гончарук. Его слова приводит «Интерфакс».

Премьер-министр подчеркнул, что виновных в случившемся определит суд. Помимо этого Гончарук отметил, что после инцидента был уволен глава Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. 20 декабря новым руководителем ведомства стал Вадим Шуляк.

Пожар в одесском колледже произошел утром 4 декабря. Площадь возгорания составила порядка 4 тыс. кв. метров. Всего из-за пожара погибли 16 человек, в том числе четверо пожарных. Изначально полиция рассматривала две версии причин пожара: неисправность электрооборудования и умышленный поджог.

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