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Синоптики рассказали о погоде на 21 декабря

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Теплая облачная погода с прояснениями ожидает жителей Москвы и Подмосковья в субботу, 21 декабря, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

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Столбики термометров покажут отметку в 1–3 градуса тепла, по области местами пройдут небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 5—10 м/с, давление ниже нормы — 744 мм рт. ст.

В ночь на воскресенье, 22 декабря, температура воздуха за окном понизится до 0–2 градусов тепла, местами пройдут слабые осадки. Ветер ослабнет до 3–8 м/с, атмосферное давление упадет до 741 мм рт. ст.

Между тем москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до +6. Такая ситуация продержится в Москве на протяжении ближайших 5–7 дней.

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