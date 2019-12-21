В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский в книге о польско-российских отношениях резко раскритиковал власти США.

Как пишет издание Dziennik Gazeta Prawna, профессор Варшавского университета назвал Соединенные Штаты «болванами». По его словам, Вашингтона спекулирует на создании из России образа врага.

В результате Польша отказывается от участия в международной политике. Он высказал мнение, что «за несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий».

«Но мы прекрасно знаем, что они болваны», — добавил Модзелевский, комментируя Ближневосточную конференцию в Варшаве. Кроме того, он считает, что Польша «выставила себя идиотами», покупая списанное вооружение США.

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский указал, что в состав Национального совета по развитию, который консультирует Анджея Дуду, входит более 100 представителей разных кругов.

«Профессор Модзелевский работает в секции «Экономика, труд, предпринимательство», а не в секции «Безопасность, оборона, внешняя политика». Не знаю, обсуждал ли президент с ним внешнеполитические вопросы», — разъяснял Спихальский.

Польский журналист Петр Панащук ранее заявил, что союз с США делает из Польши санитарный кордон или восточный фланг НАТО, а также лишает Варшаву самостоятельности. 1 октября Дуда призвал остановить «имперскую политику» России и укреплять связи с США.

23 сентября президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда подписали Совместную декларацию о военном сотрудничестве.

22 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.