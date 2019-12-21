Прямой эфир

Сенатор США призвал Трампа подключить Бразилию к программам НАТО

0
Фото: TASS/Zuma/Bao Dandan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский сенатор Марко Рубио направил послание президенту США Дональду Трампу, в котором призвал лидера страны поддержать бразильскую заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и подключение южноамериканской республики к партнерским программам НАТО. Об этом пресс-служба сенатора написала в Twitter.

По словам Рубио, Бразилия является важным союзником и партнером в области безопасности и торговли, который может многое предложить США в части сотрудничество в военно-морской, антитеррористической и антинаркотической сферах. Также сенатор отметил, что сближение Бразилии с Пекином и Москвой не отвечает интересам Вашингтона.

11 октября президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что не поддерживает членство Бразилии в ОЭСР. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США отказали Бразилии в формальной поддержке заявления на членство в клубе развитых экономик. Издание ссылалось на бразильские источники, знакомые с письмом Вашингтона в ОЭСР, которые заявили, что США поддерживают только Аргентину и Румынию.

19 марта в ходе переговоров с Болсонару Трамп поддержал стремление южноамериканской страны вступить в Североатлантический альянс и ОЭСР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков высмеял идею Трампа о присоединении Бразилии к НАТО
Трамп допустил членство Бразилии в НАТО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019