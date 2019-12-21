Сенатор США призвал Трампа подключить Бразилию к программам НАТО

Американский сенатор Марко Рубио направил послание президенту США Дональду Трампу, в котором призвал лидера страны поддержать бразильскую заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и подключение южноамериканской республики к партнерским программам НАТО. Об этом пресс-служба сенатора написала в Twitter.

По словам Рубио, Бразилия является важным союзником и партнером в области безопасности и торговли, который может многое предложить США в части сотрудничество в военно-морской, антитеррористической и антинаркотической сферах. Также сенатор отметил, что сближение Бразилии с Пекином и Москвой не отвечает интересам Вашингтона.

11 октября президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что не поддерживает членство Бразилии в ОЭСР. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США отказали Бразилии в формальной поддержке заявления на членство в клубе развитых экономик. Издание ссылалось на бразильские источники, знакомые с письмом Вашингтона в ОЭСР, которые заявили, что США поддерживают только Аргентину и Румынию.

19 марта в ходе переговоров с Болсонару Трамп поддержал стремление южноамериканской страны вступить в Североатлантический альянс и ОЭСР.