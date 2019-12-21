Овечкин вошел в тройку лучших хоккеистов НХЛ за десять лет

Спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Замкнул тройку лидеров 34-летний россиянин Александр Овечкин из клуба Washington Capitals.

Лучшим хоккеистом лиги с сезона-2009/10 был признан канадский форвард Pittsburgh Penguins Сидни Кросби. На втором месте оказался нападающий Edmonton Oilers канадец Коннор Макдэвид.

Помимо Овечкина, в топ-100 лучших игроков также вошли и другие представители России. В десятке оказался нападающий Pittsburgh Penguins Евгений Малкин — он находится на шестом месте. На одиннадцатом — Павел Дацюк, известный своими выступлениями за Detroit Red Wings, на 14-м — Никита Кучеров, форвард Tampa Bay Lightning.