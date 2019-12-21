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В Колумбии запретили Uber

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Управление промышленности и торговли правительства (SIC) Колумбии остановило работу сервиса онлайн-заказа такси Uber на территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters в субботу, 21 декабря.

В заявлении ведомства говорится, что американская компания нарушает правила справедливой конкуренции, предоставляя транспортные услуги для физических лиц посредством своего мобильного приложения.

Указ управления промышленности и торговли вступает в силу немедленно, ответчикам в лице Uber BV, Uber Technologies Inc и Uber Colombia SAS приказано немедленно прекратить предоставление услуг. В компании уже заявили, что собираются опротестовать это решение в Верховном суде страны.

У Uber в Колумбии более 2,3 млн активных пользователей и около 88 тыс. партнеров-водителей.

В начале января сообщалось, что Коммерческий суд Брюсселя признал незаконной деятельность сервиса Uber в бельгийской столице. Инстанция разъяснила постановление трехлетней давности о работе такси в городе, что привело к окончательному запрету услуг американской компании по поиску частных водителей через приложение. Заниматься извозом могут только обладатели соответствующей лицензии.

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