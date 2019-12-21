Госдолг Франции впервые за два года превысил ВВП

Государственный долг Франции вырос в III квартале года до 100,4% от ВВП, или €2,415 млрд.

Как сообщило в пятницу, 20 декабря, AFP со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований, это произошло впервые с 2017 года.

При этом прогноз властей сохраняется на уровне 98,8% от ВВП к концу 2019 года. Эксперты пояснили, что этот показатель всегда уменьшается к концу года.

В то же время правоцентристская партия «Республиканцы» в сенате считает, что ситуация будет усугубляться из-за пенсионной реформы, которая «будет дорого стоить французам».

17 декабря стало известно, что Россия в октябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн — до $10,697 млрд.

По данным минфина США, опубликованным 1 ноября, госдолг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что к 2023 году американский госдолг превысит 117% от ВВП.