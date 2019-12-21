Эмилия Кларк получила главную роль в пьесе Чехова «Чайка»

Британская актриса Эмилия Кларк, получившая известность за роль Дейенерис в популярном сериале «Игра престолов», сыграет главную роль в театральной постановке Джейми Ллойда, основанной на пьесе Чехова «Чайка». Об этом сообщает Evening Standart.

Голливудская звезда сыграет Нину Заречную. Правда, по замыслу режиссера, действие будет разворачиваться не в России, а на острове Мэн в Ирландском море.

Постановка появится на сцене театра «Плейхаус» в лондонском Вест-Энде 11 марта 2020 года и будет идти до 30 мая. Билеты поступили в продажу в пятницу, 20 декабря.

6 декабря кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года. Его составили на основе поисковых запросов более 200 млн пользователей портала за последние 12 месяцев.