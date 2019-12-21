Прямой эфир

Эмилия Кларк получила главную роль в пьесе Чехова «Чайка»

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британская актриса Эмилия Кларк, получившая известность за роль Дейенерис в популярном сериале «Игра престолов», сыграет главную роль в театральной постановке Джейми Ллойда, основанной на пьесе Чехова «Чайка». Об этом сообщает Evening Standart.

Голливудская звезда сыграет Нину Заречную. Правда, по замыслу режиссера, действие будет разворачиваться не в России, а на острове Мэн в Ирландском море.

Постановка появится на сцене театра «Плейхаус» в лондонском Вест-Энде 11 марта 2020 года и будет идти до 30 мая. Билеты поступили в продажу в пятницу, 20 декабря.

6 декабря кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года. Его составили на основе поисковых запросов более 200 млн пользователей портала за последние 12 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вышел трейлер комедии «Прошлое рождество» с Эмилией Кларк
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала о своих комплексах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019