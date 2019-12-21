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NYT заявила о возможности проследить за окружением Трампа по базе GPS

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Фото: Global Look Press/Susann Prautsch
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Сотрудника Секретной службы США, охраняющей президента и других высокопоставленных чиновников, удалось отследить на основе геолокационной информации, полученной с его телефона. Об этом сообщила газета The New York Times.

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Доступ к базе данных с информацией о геолокации получил проект издания под названием Times Privacy Project. Используя данные, газета установила владельца одного из телефонов благодаря его перемещениям по городу, а также информации о работе и месте жительства.

В результате стало ясно, что он принадлежал сотруднику Секретной службы, который сопровождал президента США Дональда Трампа в 2017 году во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США.

По информации газеты, владелец телефона выехал из резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде и отправился в гольф-клуб президента, где тот встречался с Абэ, затем сопроводил лидеров на обед в другом гольф-клубе в Палм-Бич.

Автор статьи отмечает, что им удалось отследить телефоны практически в каждом крупном правительственном здании и учреждении в Вашингтоне и выяснить личности их владельцев, в том числе советника по нацбезопасности и известного сенатора.

Издание выразило обеспокоенность тем, что утечка подробной информации о маршруте и местонахождении находящихся у власти людей может поставить под угрозу их личную и национальную безопасность. Кроме того, эксперты полагают, что использовать эти данные для слежки могут иностранные правительства.

В 2018 году NYT со ссылкой на источники утверждала, что Трамп часто пренебрегает советом спецслужб и использует незащищенный от прослушивания iPhone для общения с друзьями. Они также считают, что его личные звонки по смартфону прослушиваются разведками Китая и России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с юмором относятся к публикации газеты. Он также отметил, что в Кремле сожалеют, что издание публикует информацию, которая «свидетельствует о понижении журналистской ответственности».

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