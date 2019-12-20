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В Грузии задержали 5 человек из-за нападения на сына экс-президента

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Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
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Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании пяти человек, подозреваемых в нападении на сына первого президента страны Звиада Гамсахурдии. Они проходят фигурантами по делу о попытке умышленного убийства. Об этом сообщил журналистам замглавы МВД Владимир Борцвадзе в пятницу, 20 декабря.

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«На данном этапе следствию удалось установить, что задержанный по обвинению в умышленном убийстве 19 декабря текущего года в Тбилиси на Гальской улице возле жилого дома Цотне Гамсахурдии из-за словесной перепалки, которая переросла в противостояние, с использованием острого предмета нанес несколько ранений и скрылся с места происшествия», — цитирует ТАСС Борцвадзе.

Он отметил, что обвиняемому в попытке убийстве Гамсахурдии грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Остальные четыре человека — за сокрытие информации о преступлении — могут провести в тюрьме от трех до семи лет.

19 декабря СМИ сообщили о том, что в Грузии ранили сына экс-президента страны. На Гамсахурдию напали в Тбилиси возле его дома.

В 2009 году Цотнэ Гамсахурдия сам был фигурантом уголовного дела. Его подозревали в ранении из огнестрельного оружия 42-летнего Давида Баджелидзе. Гамсахурдиа-младший свою причастность к преступлению отрицал. Однако суд признал его виновным и отправил в тюрьму на 9,5 лет.

Звиад Гамсахурдия был первым президентом Грузии. Он правил страной с 14 апреля 1991 года по 6 января 1992 года. В советский период активно участвовал в диссидентском движении. В 1990 году возглавил Верховный Совет Грузинской ССР, а в следующем году был избран президентом Грузии.

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