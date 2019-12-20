Два гигантских круизных лайнера врезались друг в друга в Мексике

Два гигантских круизных лайнера компании Carnival Cruise врезались друг в друга в порту рядом с островом Косумель в Мексике. Об инциденте в Twitter сообщил один из очевидцев 20 декабря.

На кадрах видно, что корабль Carnival Legend приблизился к судну Carnival Glory, после чего врезался в него и частично разрушил одну из его нижних палуб, пишет РЕН ТВ.

Затем Carnival Legend дал задний ход и отдалился от второго лайнера. Очевидец также отметил, что не смог больше снять видео, а потом извинился за ненормативную лексику.

«Мы оцениваем ущерб, но нет никаких проблем, которые влияют на мореходность каждого из кораблей. Мы посоветовали гостям обоих кораблей провести свой день на берегу в Косумеле», — цитирует ABC News пресс-службу компании Carnival Cruise.

19 декабря СМИ сообщали, что катер и яхта столкнулись у острова Пхукет 18 декабря. В результате ЧП погиб капитан катера, пострадали 12 туристов, среди которых есть россияне. Всего катер перевозил 49 пассажиров.