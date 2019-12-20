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Хоккеист Свечников пообещал забить еще один лакросс-гол в НХЛ

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Фото: ТАСС/Icon Sportswire/Jaylynn Nash
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина» Андрей Свечников намерен повторить свой оригинальный прием при забивании гола. В среду в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (6:3) россиянин при счете 2:2 отличился эффектным способом — за воротами соперника положил шайбу на крюк клюшки и занес ее в створ, что в хоккее называется лакросс-гол.

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«Конечно, всегда хочется забивать, тем более такие голы. Ничего не могу сказать про (поставить на. — Ред.) поток, здесь, как пойдет. Все будет зависеть от ситуации. Всегда буду пробовать, если почувствую, что у меня есть хороший момент, – сказал Свечников в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что все произошедшее «было осмыслено».

«Если бы я делал на рефлексе, не получилось бы. В такой момент нужно быть сосредоточенным», — добавил он.

19-летний нападающий забил подобный гол во второй раз в сезоне. В октябре в матче с «Калгари» он стал первым автором лакросс-гола в истории НХЛ — никому ранее в лиге не удавалось поражать ворота таким способом. На этой неделе россиянин повторил прием.

«Как только я подобрал шайбу, сразу знал, что буду делать. Не думаю, что тот гол (в ворота «Калгари») был легче. Они оба очень тяжелые по исполнению», — заметил Свечников. При этом он добавил, что не против исполнить тот же трюк в ближайшее время.

«Все зависит от ситуации. Возможно, уже в следующем матче, если она будет», — подчеркнул игрок.

Ранее одна из российских звезд НХЛ, форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов предположил, что для исполнения такого гола в первую очередь требуется железная уверенность в своих действиях. Однако Свечников считает, что стоит говорить о многократной отработке движения.

Андрей Свечников родился в Барнауле, юниорскую карьеру начинал в Северной Америке. В 2018 году россиянин был выбран на драфте клубов НХЛ под общим вторым номером. С прошлой осени он выступает за «Каролину». В дебютном сезоне в НХЛ форвард провел все 82 матча, забил 20 голов и сделал 17 передач. В этом сезоне у хоккеиста – 35 матчей, 15 голов и 21 передача.

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