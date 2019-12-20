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«Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Партия «Единая Россия» (ЕР) не намерена поддерживать законопроект об уменьшении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. Информация об этом появилась на официальном сайте политического объединения в пятницу, 20 декабря.

«Необходимо спрашивать и учитывать мнение людей. «Единая Россия» провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее. Поэтому «Единая Россия» не поддержит эту инициативу», — заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он напомнил, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев еще в начале декабря выразил свою позицию в данном вопросе. Тогда, по словам Медведева, снижение порога станет поводом для того, чтобы оштрафовать как можно больше людей, отмечает «Газета.ру».

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Инициатива ГИБДД и МВД о снижении этого показателя пока не находит поддержки

Ранее в этот же день правительственная комиссия поддержала снижение допустимого порога. Вице-премьер Максим Акимов отметил, что государство будет постепенно двигаться к этой реформе. Реализация проекта может начаться в нескольких пилотных регионах, и если результаты будут успешными, то инициативу масштабируют на всю страну.

5 декабря МВД выступило против снижения нештрафуемого порога скорости. В ведомстве подчеркнули, что они ни разу не заявляли о подобной инициативе.

17 октября Минтранс и ГИБДД поддержали снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч, а первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов пояснил, что нештрафуемый скоростной лимит в 20 км/ч был введен из-за больших погрешностей первых систем фотовидеофиксации.

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