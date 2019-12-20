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Защита Винника обжаловала решение Греции о его экстрадиции во Францию

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Фото: ТАСС/EPA/SIMELA PANTZARTZI
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Адвокаты россиянина Александра Винника обжаловали решение минюста Греции о его выдаче во Францию. Об этом сообщает «РИА Новости» в пятницу, 20 декабря.

«Мы подали кассационную жалобу и ходатайство об отсрочке исполнения в высший административный суд Греции — Госсовет», — сообщил адвокат Тимофей Мусатов.

Власти Греции 20 декабря одобрили экстрадицию Винника во Францию. В этот же день стало известно, что Винник начал голодовку из-за несогласия с этим решением.

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Однако в начале декабря, по сведениям уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, власти Греции не собирались экстрадировать Винника ни в Штаты, ни во Францию.

6 ноября Верховный суд Греции завершил слушания по делу Винника. Адвокатам дали время предоставить дополнительные аргументы и ходатайства. Стороны защиты уже тогда настаивала только на полном освобождении из-под стражи их подопечного.

27 июня 2018 года французские власти объявили Винника в международный розыск. Генеральная прокуратура России направила запрос на экстрадицию Винника 6 июля 2018 года. Кроме того, на экстрадиции настаивали и Соединенные Штаты Америки.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Его обвинили в отмывании денег, поступивших в результате незаконного осуществления обменных операций с помощью криптовалюты. С того момента Винник так и не признал себя виновным. Требуя прекратить судебный произвол и нарушение своих прав, он объявил голодовку в ноябре 2018 года.

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