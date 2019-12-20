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Китайский народ глазами советского фотографа Владислава Микоши

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Эти фотографии были сняты Владиславом Микошей (1909–2004) — советским и российским кинооператором, кинорежиссёром, сценаристом, фотографом, народным артистом СССР
Фото: Мультимедиа Арт Музей, Москва
Эти фотографии были сняты Владиславом Микошей (1909–2004) — советским и российским кинооператором, кинорежиссёром, сценаристом, фотографом, народным артистом СССР
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С 1949 по 1950 год он находился в Китае вместе со съёмочной группой в качестве фотографа и участвовал в съёмке художественно-документального фильма «Победа китайского народа». В это время он сделал много цветных фотографий
Фото: Мультимедиа Арт Музей, Москва
С 1949 по 1950 год он находился в Китае вместе со съёмочной группой в качестве фотографа и участвовал в съёмке художественно-документального фильма «Победа китайского народа». В это время он сделал много цветных фотографий
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Эта подборка позволяет нам совершить путешествие во времени и пространстве
Фото: Мультимедиа Арт Музей, Москва
Эта подборка позволяет нам совершить путешествие во времени и пространстве
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Мы можем увидеть людей тех лет, ощутить их эмоции, патриотический энтузиазм, наблюдать яркий городской стиль, прекрасные реки и горы нового Китая...
Фото: Мультимедиа Арт Музей, Москва
Мы можем увидеть людей тех лет, ощутить их эмоции, патриотический энтузиазм, наблюдать яркий городской стиль, прекрасные реки и горы нового Китая...
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