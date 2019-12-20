СМИ сообщили об оцеплении автобуса в подмосковном Реутове

В подмосковном городе Реутов сотрудники правоохранительных органов оцепили автобус из-за найденного в нем подозрительного пакета. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 20 декабря.

Пассажиров вывели из салона, вызвали кинологов. Отмечается, что специалисты не выявили взрывоопасных веществ в пакете, однако его решили обследовать с помощью специальной техники.

В то же время, по информации «Газеты.ру», людей внутри автобуса не было: водитель транспортного средства нашел пакет на конечной остановке.

В ноябре стало известно, что экстренные службы в Москве эвакуировали людей из жилого дома из-за обнаружения предмета, который был похож на гранату.