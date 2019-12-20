Переход в новую эру

Начав с ВВП на душу населения менее 120 юаней, мы получили второе место по величине экономики в мире. Начав с «ни одного трактора не может построить», мы создали самую целостную промышленную систему в мире. После нехватки одежды и еды мы идём к достижению полного благополучия