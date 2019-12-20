Переход в новую эру

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Борясь за счастье китайского народа и возрождение нации, Китайская Народная Республика отмечала 70-летие со дня своего основания под руководством Коммунистической партии Китая. 1 октября 2019 года более 200 тыс. человек отпраздновали 70-летие Китайской Народной Республики грандиозным военным парадом и массовыми шествиями, которые привлекли внимание всего мира
Фото: Синьхуа
Борясь за счастье китайского народа и возрождение нации, Китайская Народная Республика отмечала 70-летие со дня своего основания под руководством Коммунистической партии Китая. 1 октября 2019 года более 200 тыс. человек отпраздновали 70-летие Китайской Народной Республики грандиозным военным парадом и массовыми шествиями, которые привлекли внимание всего мира
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Горячие эмоции, радость и гордость людей зажгли патриотический энтузиазм во всём китайском народе
Фото: Синьхуа
Горячие эмоции, радость и гордость людей зажгли патриотический энтузиазм во всём китайском народе
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Люди всех слоёв общества праздновали День рождения своей родины, проявляя лучшие качества китайского народа — старание, солидарность, патриотизм и величественную силу на пути к миру и китайской мечте
Фото: Синьхуа
Люди всех слоёв общества праздновали День рождения своей родины, проявляя лучшие качества китайского народа — старание, солидарность, патриотизм и величественную силу на пути к миру и китайской мечте
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Начав с ВВП на душу населения менее 120 юаней, мы получили второе место по величине экономики в мире. Начав с «ни одного трактора не может построить», мы создали самую целостную промышленную систему в мире. После нехватки одежды и еды мы идём к достижению полного благополучия
Фото: Синьхуа
Начав с ВВП на душу населения менее 120 юаней, мы получили второе место по величине экономики в мире. Начав с «ни одного трактора не может построить», мы создали самую целостную промышленную систему в мире. После нехватки одежды и еды мы идём к достижению полного благополучия
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Сегодня Китай величественно стоит на востоке мира. В новой исторической отправной точке, высоко поднимая флаг патриотизма, китайский народ объединяет силы для достижения великого возрождения нации
Фото: Синьхуа
Сегодня Китай величественно стоит на востоке мира. В новой исторической отправной точке, высоко поднимая флаг патриотизма, китайский народ объединяет силы для достижения великого возрождения нации
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Под руководством Коммунистической партии Китая по пути социализма идут вперёд почти 1,4 млрд человек
Фото: Синьхуа
Под руководством Коммунистической партии Китая по пути социализма идут вперёд почти 1,4 млрд человек
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