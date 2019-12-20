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В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция по законопроекту о домашнем насилии

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Фото: Depositphotos
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24 декабря в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция с участием авторов законопроекта о домашнем насилии.

Участники пресс-конференции:

  • Оксана Пушкина, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» в Московской области, один из авторов законопроекта о домашнем насилии.
  • Мари Давтян, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат и правозащитница, один из авторов законопроекта о домашнем насилии.
  • Алена Попова, правозащитница, входящая в рабочую группу по законопроекту о борьбе с домашним насилием.
  • Алексей Паршин, адвокат, соавтор законопроекта о домашнем насилии.

Вопросы пресс-конференции:

  • Масштабы проблемы в России.
  • Особенности законопроекта.
  • Мнение общественности: за и против.
  • Почему законодатели не спешат с принятием закона о домашнем насилии.
  • Что стоит за новым термином «семейно-бытовое насилие».
  • Меры защиты пострадавших — защитное и судебное предписания и т.д.

29 ноября Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Подобные инициативы и раньше вносились в парламент, но ни одна из них так и не дошла до второго чтения. Нынешний законопроект продвигает депутат Государственной думы Оксана Пушкина. В разработке документа Пушкиной помогали общественные организации по защите прав женщин. Документ дает право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему, а также вступать с данным лицом в контакт через средства связи и интернет. Также, согласно законопроекту, суд может обязать виновного в семейном насилии покинуть общее с пострадавшим жилье.

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