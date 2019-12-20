Суд обязал «Ленинград» выплатить зрителю компенсацию за мат на концерте

Калининский районный суд Новосибирска обязал «Ленинград» выплатить 4,5 тыс. рублей в пользу посетителя концерта группы. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает «РИА Новости».

Мужчина услышал песни с нецензурной бранью на концерте коллектива, а когда он слушал композиции «Ленинграда» по радио и телевидению, мата в них не было. Он приобрел билет на концерт в Новосибирске за 2,5 тыс. рублей. Услышав две композиции и выступления артистов между ними, где заметил ненормативную лексику, мужчина ушел с мероприятия, сообщает телеканал «Звезда».

Из гражданского иска следует, что в момент покупки билета организатор не довел до истца информацию о том, что на предстоящем концерте будут исполняться песни, тексты которых не соответствуют текстам песен группы, транслируемых по радио и телевидению, и содержат нецензурную брань.

Суд взыскал с ответчика в пользу истца расходы на приобретение билета в размере 2,5 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. рублей, а также штраф в размере 2225 рублей, уточняет «Газета.ru».

Концерт в Новосибирске прошел 23 октября. Местные активисты устраивали пикет с требованием его отмены, обвиняя Шнурова в пропаганде алкоголя и наркотиков.

В 2016 году другой житель Новосибирска, православный активист Юрий Задоя, через суд добился штрафа в 40 тыс. рублей для организаторов концерта Шнурова в городе. Причиной также стала брань со сцены. Был ли Задоя на концерте, не уточнялось.