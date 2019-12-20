Матвиенко выступила против изменений в УК о насилии в семье

Никаких изменений в Уголовный кодекс (УК) и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающихся насилия в семье, вносить не нужно, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом 20 декабря она сказала в интервью телеканалу «Россия-24».

«Что касается закона о профилактике бытового насилия, в первую очередь мы проанализировали действующее законодательство. И в Уголовном, и в Административном кодексе достаточно мер наказания для тех, кто совершает те или иные преступления. Поэтому никаких изменений в настоящее время в это законодательство вносить не нужно», — сказала Матвиенко.

Однако, по ее мнению, подготовленный рабочей группой при СФ законопроект направлен на профилактику семейно-бытового насилия и он необходим.

«Мы говорим о том, что может сделать общество, чтобы не допустить таких уже тяжелейших последствий», — отметила председатель СФ.

29 ноября законопроект о домашнем насилии был опубликован на сайте СФ. В соответствии с текстом документа насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

11 декабря Матвиенко заявила, что важно не спешить с доработкой законопроекта. По ее словам, при подготовке итогового текста документа необходимо учесть различные точки зрения.

15 декабря замглавы комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова рассказала, что ведомство получило около 10 тыс. отзывов к законопроекту. Среди поступивших откликов есть предложения, которые касаются самого понятия семейно-бытового насилия, а также корректировки норм о защитных предписаниях. Бибикова подчеркнула, что «ни одно обращение не останется нерассмотренным».

В настоящий момент за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов.