В челябинской школе затравили одну из некрещеных учениц

В одной из школ Челябинска ученицу затравили одноклассники из-за того, что она некрещеная. Инцидент произошел на уроке по окружающему миру, в ходе которого говорили о толерантном отношении к представителям разных религиозных конфессий. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки Татьяна Иванова в пятницу, 20 декабря.

По словам женщины, ее дочь рассказала об инциденте через несколько дней. По словам школьницы, на уроке учительница просила поднять руки крещеных детей, потом — некрещеных. Призналась в том, что не проходила обряд крещения, только дочь Ивановой. Учительница попыталась объяснить ученикам, что уважать надо всех, но эффект оказался противоположным.

По словам женщины, девочки на перемене отказались играть с ее дочерью, также от общения отказался лучший друг девочки.

Однако мать считает, что отношения дочери с одноклассниками наладятся и не винит школу. Женщина считает, что никто из ребят не является ярыми проповедниками религии, а крещение скорее дань моде. «В советское время так выявляли тех, кто крещен, а теперь наоборот», — пояснила собеседница издания.

«Дети бывают очень жестоки по отношению к тем, кто отличается от них», — заявил порталу Ura.ru глава миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник. По его словам, если ситуация зашла далеко, учитель не сможет исправить ее «прямым запретом или наказанием». Он пояснил, что надо поговорить с родителями, чтобы те «деликатно пообщались с детьми, не диктуя готовых решений».

В феврале 2019 года стало известно, что ученики третьих классов в школах Севастополя начнут изучать новый предмет — «Основы религиозных культур и светской этики». Родителям предложат выбрать основы православия, мусульманства, буддизма или иудаизма. Отмечалось, что школы не имеют права навязывать только одно из направлений.