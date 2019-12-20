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Клубный чемпионат мира по пляжному футболу 2020 года пройдет в Москве

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Фото: beachsoccer.com
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Чемпионат мира среди клубов по пляжному футболу 2020 года состоится в Москве с 12 по 16 февраля. Об этом говорится на официальном сайте Всемирной организации пляжного футбола в пятницу, 20 декабря.

«Ожидается, что формат соревнований будет таким же, как и в предыдущем розыгрыше. Восемь лучших клубов мира соревнуются в двух группах. Затем непосредственно последует полуфинал, а в последний день — финал и плей-офф», — сообщается в пресс-релизе.

Список участников будет подтвержден позже.

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24 октября Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году. На статус страны — хозяйки мундиаля претендовали Сальвадор и Чили.

В феврале 2019 года клубный чемпионат мира по пляжному футболу уже проходил в Москве. Впервые в истории турнир проходил не в Бразилии. От нашей страны выступали две команды — столичные «Локомотив» и «Спартак».

В сентябре 2018 года Россия разгромила Украину в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу. Матч закончился со счетом 6:0.

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