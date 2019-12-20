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МИД России заявил об отсутствии желания Москвы присоединяться к G7

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Фото: REUTERS/Ian Langsdon
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Желание Москвы присоединяться к «большой семерке» (G7) исчезло напрочь, сейчас есть другие приоритеты. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай» в пятницу, 20 декабря.

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«Это из серии «без меня меня женили». Никто не спросил, хотим ли мы возвращаться в «семерку», — цитирует ТАСС слова Рябкова. Комментируя перспективу возвращения России в G7, он отметил, что это желание начало притупляться задолго до того, как «семерка» вышла из российского председательства в 2014 году, а потом — «исчезло напрочь».

По словам замглавы МИДа, сейчас есть другие форматы, где «обсуждаются действительно серьезные вопросы», в том числе «группа двадцати» и БРИКС.

Рябков полагает, что, при сохранении статусности «семерки» характер ее деятельности вызывает немало вопросов. «У нас совершенно нет не просто стремления вернуться туда, но даже по большому счету вникать в то, какого рода предусловия возвращения России в «семерку» эта группа стран или хотя бы некоторые из них формулируют», — заключил он.

Москву исключили из G8 — Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, Россия — в 2014 году после присоединения Крыма к России. С тех пор государства — участники объединения проводят саммиты в формате «большой семерки».

На встрече G7 в Квебеке в Канаде 8–9 июня 2018 года, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 — с Россией — более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию. На следующем саммите в августе 2019 года он также назвал возвращение России в объединение целесообразным, поскольку многие обсуждаемые темы касаются Москвы. За приглашение России на саммит в 2020 году выступили премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент Франции Эммануэль Макрон.

В Кремле заявили, что Россия не стремится в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

Однако в начале декабря палата представителей США одобрила резолюцию против участия Москвы в саммитах G7.

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